Ende Oktober wurde ich mit einem äußerst schmerzhaften Bandscheibenvorfall in die Christian-Doppler-Klinik eingeliefert. Schon während der Anfahrt in die Klinik kamen mir skurrile Gedanken: Wir haben ja einen Pflegenotstand! Überall zu wenig Personal! Und was passiert jetzt mit mir? So Begriffe wie übermäßig lange Wartezeiten, keine Hilfe bei starken Schmerzen, unprofessionelle Pflege und sogar Falschdiagnose machen sich in meinem Kopf breit.

Aber weit gefehlt: Die Wartezeit sowohl in der Zentralambulanz der Christian-Doppler-Klinik als auch auf der Bettenstation der Neurochirurgie waren angemessen.

Aber das Überraschendste war für mich, dass alle - von den Ärzten bis zum Pflegepersonal - äußerst professionell und menschlich agiert haben. Eine Stationsleiterin, die für mich um einen sofortigen Operationstermin gekämpft hat, inklusive.

Sicher gibt es auch hier einen Pflegenotstand - als Patient habe ich davon aber nicht viel gemerkt. Weil alle miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Weil für diese Mitarbeiter/-innen die Pflege Berufung und nicht Beruf ist. Und weil auch der Humor hier nicht zu kurz kommt.

Also noch einmal ein herzliches Vergelt's Gott an die Neurochirurgie-Bettenstation der Christian-Doppler-Klinik!



Friedrich Schweiger, 5083 Grödig