Ein Hoch auf den "kleinen Dienstweg"

An einem Freitag im Februar reiste ich mit Sack und Pack im Zug zu einem Skiwochenende nach Bad Hofgastein und ließ beim Aussteigen meine Handtasche im Zug liegen - mit Geld, Ausweisen, Kreditkarte, Klimaticket und Mobiltelefon. Auf Letzterem der momentan für alles nötige 2G-Nachweis.

Ein Anruf bei der Lost-&-Found-Telefonnummer der ÖBB blieb leider erfolglos - dieser Service steht am Freitag nur bis 13.30 Uhr zur Verfügung. Der Kundenservice hob zwar ab, hatte aber außer dem Rat, das Onlineformular auszufüllen, keinerlei Unterstützung anzubieten. Laut Auskunft des zwar freundlichen, aber hilflosen Herrn beim ÖBB-"Kundenservice" kann oder darf er weder Bahnhöfe noch Züge kontaktieren, um die Tasche an einem der nächsten Bahnhöfe aus dem Zug zu holen und zurückzuschicken.

Ich versuchte also auf eigene Faust, am Bahnhof Spittal oder Klagenfurt jemanden zu erreichen. Im Internet fanden sich sogar Telefonnummern: Diejenige von Spittal leitete wieder zum ÖBB-Kundenservice weiter, das kannte ich schon. Diejenige von Klagenfurt führte dann aber in die ÖBB-Telefonzentrale in Wien. Die äußerst hilfsbereite Dame dort verband mich dann tatsächlich mit der Security am Bahnhof Klagenfurt. Der ebenso hilfsbereite Security-Mitarbeiter gab mir seine private Handynummer, holte die Tasche aus dem Zug, gab sie dem Schaffner des nächsten Zuges mit zurück und um halb sieben Uhr abends konnte ich tatsächlich meine Handtasche am Bahnhof in Bad Hofgastein wieder in Empfang nehmen.

Ich möchte mit dieser Geschichte der Dame in der ÖBB-Telefonzentrale, dem Security-Mitarbeiter in Klagenfurt und dem Zugschaffner meinen allerherzlichsten Dank aussprechen! Solange es solche wie sie in ausreichender Zahl gibt, müssen wir den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Der "kleine Dienstweg" ist noch nicht ausgestorben und er ist dem "System" ÖBB-Kundenservice eindeutig überlegen. Es wird einer nur leider von Letzterem sehr schwer gemacht, Ersteren zu finden.



Eva Schmidhuber, 5020 Salzburg