Ein Hoch auf die SN

Den SN-Artikel vom 17. 11. von Sabrina Glas und Ralf Hillebrand zum Thema: Das Prinzip Triage: "Ressourcen sind nie unbegrenzt", fand ich sehr informativ, klärend und dadurch irgendwie beruhigend.

Das Triage-Gespenst wird uns ja derzeit immer wieder als drohende "Rute ins Fenster" gestellt. So, als wenn dieses System grundlegend schlimm/böse wäre.

Dabei agieren wir doch wahrscheinlich alle in Stresssituationen (unbewusst) nach diesem System - das Wichtige zuerst - oder nicht?

Das schätze ich so sehr an ihrer Zeitung, dass es ihnen immer wieder gelingt, ein Thema von mehreren Seiten zu beleuchten und so zu mehr Sachlichkeit beizutragen.

Danke!





Wilma Doppler, 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt