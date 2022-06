Ein Hoch der Demokratie

Wir können vom Glück reden, dass wir wenigstens eine funktionierende Demokratie haben, in der solche Anti-Garagen-Volksbefragungen stattfinden können. Ich gratuliere zum Resultat und nun muss die Politik das Projekt wahrscheinlich absagen und das nährt bei mir die Hoffnung, dass eine solche Befragung auch zum überflüssigen, sinnlosen und sündhaft teuren U-Bahn-Projekt kommt.

Scheinbar geht es bei diesen derzeitigen Politikern nicht mehr anders, als dass man

sie in die Schranken weist, denn es gab früher auch einmal andere, wie den Landeshauptmann-Stv. Gerhard Buchleitner, der in seinem Leserbrief klipp und klar vorrechnete, dass dieses sogenannte S-Link-Projekt ein Millionengrab wird, wenn nicht schon bei Mirabell Endstation sein soll. Ich hoffe nur, dass dann entlang der Rainerstraße alle Geschäftsleute saftige Entschädigungen wegen Verdienstentgang während der Bauzeit an die Betreiber stellen werden.



Josef Blank, 5061 Elsbethen