Das Sonntagsfrühstück in Radio Salzburg, mit Herrn Georg Imlauer - der trotz Dauersperre seiner Hotels und Restaurants, in dieser schweren Zeit eine so positive Einstellung behalten hat - ist hoffentlich ein Beispiel für viele Unternehmer. Ich gratuliere Herrn Imlauer zu seinem Lebenswerk, wünsche ihm und seinen Mitarbeitern das Allerbeste für die Zukunft und freue mich auf einen baldigen Besuch in seinem Sky-Restaurant!



Karin Richter, 5020 Salzburg