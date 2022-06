Ein Hurra auf die Provinz

In ihrem Artikel zur Salzburger Museumslandschaft vom Pfingstwochenende beklagt Hedwig Kainberger, dass eine seltsame Stille über dem Land läge (SN, Schöne Schätze erwarten Weckruf, 4. Juni 2022). Für das Museum der Moderne Salzburg stellt sie fest, dass seine Fotokompetenz nicht sichtbar oder - um in Bild der Lautlosigkeit zu bleiben - nicht hörbar sei. Dazu ist anzumerken, dass allein ein Blick ins Programm des Museums diese Behauptung widerlegt. Aktuell zeigen wir mit True Pictures? Zeitgenössische Fotografie aus Kanada und den USA eine große Schau nordamerikanischer Fotografie der letzten 40 Jahre, und eine umfassende Würdigung der Fotografin Marion Kalter ist gerade zu Ende gegangen.

Wichtige Akteure der internationalen Fotoszene wie der Chefkurator für Fotografie am Centre Pompidou kommen für Künstlergespräche nach Salzburg, und mit Kerstin Stremmel haben wir eine international hervorragend vernetzte Fotokuratorin am Haus, die auch mit den Salzburger Universitäten und dem Fotohof vorzüglich zusammenarbeitet. Deshalb muss hier im Namen des Museum der Moderne Salzburg Einspruch gegen Stille-Nacht-Narrative erhoben werden. Meine Empfehlung: Halten wir lieber die Augen offen. Und übrigens: Die Fotografie ist seit Jahrzehnten im Kunstbetrieb und in Salzburg angekommen. Ob es eines Bundesmuseums für Fotografie bedarf, ist eine kulturpolitische Entscheidung. Bis dahin muss das Rupertinum nicht umgewidmet werden, zumal es für Medienkunst nur mäßig geeignet ist. In diesem Sommer zeigen wir auf dem Mönchsberg erst einmal mit Bill Viola einen der bedeutendsten Pioniere der Medienkunst. Alles andere ist Zukunftsmusik.



Dr. Thorsten Sadowsky, Direktor Museum der Moderne