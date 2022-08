Ein Jahr warten auf Energiegutschein?

Mit dem Energiegutschein sollte den Haushalten möglichst rasch geholfen werden, die stark gestiegenen Stromkosten zu stemmen. So weit, so gut, über die Einlöseproblematik kann man diskutieren. Aber trotz dieser technischen Hürde ist zumindest der Energiegutschein, den ich am 2. Mai 2022 erfolgreich eingelöst habe, ein zinsenfreies Darlehen für die Salzburg AG.

Meine Stromabrechnung kam Mitte Juni 2022 ins Haus (Erstellungsdatum 9. Juni 2022). Jedoch ohne Abzug meines vom Finanzamt bestätigten Energiegutscheins. Warum wurde dieser nicht ordnungsgemäß in der Abrechnung berücksichtigt? Warum müssen die Haushalte mehr als ein Jahr auf die Energiegutschrift warten? Weil es "nur" 150 Euro sind?



Helmut Pfatschbacher, 5760 Saalfelden