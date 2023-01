Ein Kampf gegen Windmühlen

Zum Interview mit dem Krimmler Bürgermeister (SN vom 27. 12. 2022): Sehr geehrter Herr Kaindl, offenbar ist es Methode, kleine Gemeinden, die sich in ihrer Existenz schon schwertun, in ihrer Entwicklung massiv Prügel vor die Füße zu werfen.

Was Herr Bgm. Czerny und seiner Gemeinde Krimml passiert, kann ich als Bürgermeister der Gemeinde Unterach am Attersee sehr gut nachvollziehen. Auch hier gibt es seit dem Jahr 2016 einen Investor, der wahrlich einen langen Atem beweist. Er will hier ein Hotel mit ca. 240 Betten errichten, und das seit sage und schreibe sechs Jahren. Die Gemeinde steht voll hinter diesem Projekt, haben wir doch seit Ende der 1990er-Jahre von damals rund 2500 Gästebetten auf ca. 500 heute abgebaut.

Der Attersee wurde von einem früheren Landesrat aus Oberösterreich einmal "touristisch gesehen als schlafender Riese" bezeichnet. Genau das ist der Fall. Möchte die Gemeinde eine positive Entwicklung anstoßen, treten sofort Kritiker auf den Plan, um mit unsachlichen Mitteln diese Entwicklung im Keim zu ersticken.

Bei uns spielte der ORF ebenso eine unrühmliche Rolle, wie auch der Naturschutz und die Vertreter der oberösterreichischen Landesregierung, die sich vor dem Landesrechnungshof fürchten.

Die Grünen im oberösterreichischen Landtag hatten eine Sonderprüfung von Förderungen an die Gemeinde Unterach zum Zweck des Ankaufs von Seeufer-Grundstücken verlangt, obwohl diese Ankäufe im Leitbild des Landes festgehalten sind. Beweggründe waren niedrige politische Spielchen, mitgetragen auch von früheren Gemeindeverantwortlichen hierorts.

Man tritt als Bürgermeister dieses Amt mit einem gewissen Enthusiasmus an, den man allmählich verliert, und man fragt sich dann, ob dieser Kampf gegen sprichwörtliche Windmühlen noch Sinn hat. Der Versuch, für die Gemeinde ohne parteipolitische Punzierung zu arbeiten, wird permanent torpediert. Warum soll man sich freiwillig weiter engagieren, wenn auch die Vertreter des Landes Oberösterreich nicht den Mut haben, einmal gemachte Zusagen zu halten, wenn ein grüner Landtagsabgeordneter "Buhh!" macht.



Georg Baumann, Bürgermeister der Gemeinde Unterach am Attersee