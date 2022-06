Ein klares Ja für die Mönchsberggarage

Parkplätze sind bekanntlich in Städten Mangelware und die Nachfrage meist höher als das Angebot. Die Menge der Fahrzeuge, mit denen Besucher nach Salzburg fahren, hat sich in den letzten Jahren drastisch erhöht. Dieses Verkehrsaufkommen aber findet vor allem im Suchen von Parkplätzen in Zentrumsnähe seinen Niederschlag! Salzburg hat - wie die wenigsten Städte weltweit - die Möglichkeit, dieses parkplatzsuchende Verkehrsaufkommen zu vermeiden oder zumindest zu minimieren, in dem jede Möglichkeit, diese Fahrzeug im Mönchsberg "verschwinden" zu lassen genützt wird. Vor allem aber werden es die Bewohner von Riedenburg und Maxglan zu schätzen wissen, dass in Stoßzeiten nicht alle möglichen Bewohnerparkplätze verstellt sind, da durch die Erweiterung der Mönchsberggarage auch eine Ausweitung der "Blauen Zone" wieder mehr Parkmöglichkeiten für Einheimische schafft.Die angedachten 40 Millionen sind kein Steuergeld das, wie manche meinen, für andere Dinge sinnvoller verwendet werden soll, sondern refanzieren sich durch die Einnahmen der Parkgaragengesellschaft.

Mögliche Alternative: großzügige Schaffung von Parkhäusern auf dem Parkplatzgelände Ausstellungzentrum verbunden mit der Errichtung einer Schwebebahn entlang des Salzachufers in die Stadt, auch bis Hallein - eine in vielen Städten bereits umgesetzte tolle Sache. So modern wird aber in Salzburg nicht gedacht - siehe Guggenheim Museum im Mönchsberg - und daher ein klares Ja zum Ausbau der Mönchsberggarage. Leider hat man auch die angedachte Busgarage im Kapuzinerberg versäumt...





Walter Stuchlik, 5071 Wals