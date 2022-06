Ein klares Nein zur Mönchsberggarage

Ich schließe mich dem Leserbrief von Herrn Dr. Prothmann vom 14.06.22 vollinhaltlich an (Leserbrief: "Voraussetzungen haben sich geändert")!

Eine rechtliche Genehmigung für den Garagenausbau ist noch lange kein bindender Auftrag, wie richtig festgestellt wird. Dafür ist der Wille zu verantwortungsvollem Nach- und Umdenken angesichts der immer dringlicher werdenden Umweltprobleme das Gebot der Stunde.

In diesem Sinne stimmen wir doch zahlreich bei der anstehenden Bürgerbefragung am 26. Juni für die Vernunft und gegen dieses anachronistische Projekt!

Mag. Gabriele Pierer, 5020 Salzburg