Ein kleiner Irrtum

Zur Wizany Karikatur in den SN vom 1. 6. 2019 auf der Titelseite



Sehr geehrter Herr Wizany!

Wir genießen Ihre Karikaturen sehr, ich glaube sogar, dass mein Mann die SN vorwiegend deswegen abonniert hat. In der letzten Samstag-Ausgabe dürften Sie sich aber geirrt haben. Dort findet sich ein Schild mit der Aufschrift "Ballhausplatz 1 Bundeskanzleramt". Das ist aber falsch. Richtig ist vielmehr, dass sich an der Adresse Ballhausplatz 1 die Präsidentschaftskanzlei befindet; das Bundeskanzleramt hat die Anschrift Ballhausplatz 2. Dies zu Ihrer Information.

Mit freundlichen Grüßen,







Ady Egleston, Hofrätin