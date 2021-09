Ein Kommentar zum Thema fehlte

Ihr groß aufgemachter Artikel "Gelernt wird daheim statt im Klassenzimmer" (SN vom 13. 9.) hätte eines kritischen Kommentars bedurft, z. B.: Welches Elternpaar kann es sich leisten, auf ein Gehalt zu verzichten, um Kinder zu Hause zu unterrichten? Wohl nur Großverdiener. Wenn jemand zu Hause bleibt, sind es zu 95 Prozent die Frauen, da bei uns noch immer Männer deutlich mehr verdienen. Für Alleinverdiener und Minderverdiener ist Heimunterricht naturgemäß unmöglich. Ebenso für bildungsferne Schichten.

Wer Kinder adoptieren will, muss sich eingehender Prüfungen und Untersuchungen unterziehen (weiß ich aus eigener Erfahrung). Nicht so Eltern, die ihre Kinder von der Schule fernhalten und selbst unterrichten. Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch Fertigkeiten und vor allem den Umgang mit Konflikten, Mobbing, Stress usw. Wie steht es damit im Heimunterricht, der einen Schonraum bildet und die Kinder in diesen Belangen nicht fit machen kann?

Wenn Heimunterricht Schule macht, vor allem in politisch und religiös radikalen Kreisen, erwächst dem Staat und der Gesellschaft auf Dauer ein großes Problem. Schon aus diesem Grund müssten die betroffenen Eltern einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.

Dies und einiges mehr hätte ein Kommentar ansprechen müssen.



Christoph Janacs, 5081 Niederalm