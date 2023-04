Ein kompetenter Politiker

Zum Leserbrief von Werner Hardt-Stremayr vom 25. 4. 2023: Sehr geehrter Herr Hardt-Stremayr! Hätten Sie das Interview mit Herrn Kay-Michael Dankl von der KPÖ plus am Montag in der "ZiB 2" gehört, würden Sie vielleicht Ihre Meinung ändern. Da sprach ein äußerst kompetenter und sympathischer Mann all das an, was die Menschen in Salzburg - und nicht nur da - bewegt. Und er gab auf jede Frage eine klare und überzeugende Antwort. Auch ein Novum für einen Politiker! Außerdem sind kommunistische Staaten alles andere als ein Vorbild für ihn. Und dass der Grundgedanke der Kommunisten ähnlich ist wie bei den Sozialdemokraten, ist auch kein Fehler in Zeiten wie diesen.

Und zum Vergleich: Die Menschen treten ja großteils auch nicht deshalb aus der katholischen Kirche aus, weil diese in den vergangenen Jahrhunderten "fürchterliche Untaten" begangen hat.

Ich hoffe sehr, dass Politikern wie Herrn Dankl die Zukunft gehört und wünsche ihm dafür viel Mut und Durchhaltevermögen.







Brigitte Rohrmoser, 5612 Hüttschlag