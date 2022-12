Ein Korruptionsfall folgt auf den nächsten

Es vergeht kein Tag, an dem man nicht liest oder hört, welch neue Korruption, welch neuer Skandal, welch neuer politische Wahnsinn, welch Ungerechtigkeiten landein und landaus "geschehen"? Wohl vermerkt, geschehen. Man brüskiert sich medial, zeigt die menschliche Verrohung auf, erhebt mit lauter Stimme die moralische Keule und fordert Ethikkommissionen, Untersuchungsausschüsse, Neuwahlen, lückenlose Aufklärung und was ist dann? Der nächste Tag, der nächste Skandal und ein Satz, der wie ein Damoklesschwert über uns allen hängt: "So sind wir nicht!" Das Geld und die Macht führen aber dazu: "So sind wir doch!"

Michael Horvath MA MBA, 5101 Bergheim