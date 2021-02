Das im Leitartikel ("Ursula von der Leyen hat ein Problem", SN, 11.2.2021) befürchtete Nachsehen Östereichs bei der Impfstoffversorgung, für den Fall, dass Deutschland und Frankreich national statt europäisch den Impfstoff besorgt hätten, ist durch die Impfstoffverfügung in Israel wohl unbegründet. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte dazu so treffend "Natürlich: Ein Land kann ein Schnellboot sein. Und die EU ist mehr ein Tanker." Hätte Kanzler Kurz, das was er im März letzten Jahres verkündete ("koste es was es wolle") konsequent verfolgt, säße Österreich jetzt wohl im Schnellboot und nicht auf dem Tanker.





Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos