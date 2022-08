Ein Licht in politischer Finsternis

Die finnische Premierministerin geht in tollem Outfit auf ein Rockkonzert, sie feiert mit Freunden Party! Na und? Das wird ihr Volk aushalten müssen, es wird ja auch ordentlich regiert. Frauen wie sie sind in der Politik das komplette Gegenteil zu den vielen männlichen Egomanen und Machos. Es braucht nur drei Namen von ihnen - Putin, Trump, Erdoğan -, so wird es finster in der Landschaft.

Liebe Freunde aus der Shitstorm-Szene: Lasst die Frau in Ruhe, es gibt viele wichtigere Themen, wo ihr euch zu Recht aufregen könnt und möglichst

hassbefreit! Es bräuchte noch viel mehr Sannas oder Jacindas (Ardern) in dieser sich ständig verfinsternden politischen Welt, auf dass sie sich wieder erhellen möge.

Matthias Knoblechner, 5203 Köstendorf