Ein Lob an die "Kulturklauberin"

Vorweg, ich freu' mich immer wieder über die Beiträge der Kulturklauberin, sind es doch Beiträge, die einen auf so manches aufmerksam machen, woran man normalerweise blind vorbeigeht. Der Beitrag in den SN vom 4. 6. 2021, "Rund wie ein Brotlaib, aber nicht zum Hineinbeißen", hat mich voll erwischt, besuche ich St. Peter doch sehr oft, um in diesem schönen sakralen Raum an den liturgischen Feiern teilzunehmen, aber auch in Stille Abstand zum hektischen Treiben in der Stadt zu finden.

Man glaubt oft, alles gesehen zu haben, und dann schaffen solche Hinweise eine neue Form des Zugangs. Vielen Dank an die Kulturklauberin.



Helmut Auer, 5071 Wals