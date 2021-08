Ein Lob dem Tauernklinikum Zell am See

Nach einem Sportunfall kam ich ins Tauernklinikum Zell am See. Der erste Weg war in die Radiologie. Ohne Wartezeit wurde dort ein MRI gemacht und eine schwere Meniskusverletzung festgestellt. Trotz Wochenendes wurde für den nächsten Tag der Operationstermin vereinbart.

Die Operation wurde äußerst professionell durchgeführt und schon am nächsten Morgen konnte ich aufstehen. Es war für mich unvorstellbar, dass ich nach so kurzer Zeit mein Knie wieder belasten kann.

Ich fühlte mich im Tauernklinikum Zell am See nicht nur medizinisch bestens behandelt, sondern auch persönlich äußerst gut umsorgt.

Ich möchte mich auf diesem Weg beim gesamten Team des Tauernklinikums Zell am See sehr herzlich für die prompte und zuverlässige Behandlung bedanken, und kann das Tauernklinikum Zell am See mit gutem Gewissen weiterempfehlen.

Herbert Reinmüller, 5340 St. Gilgen