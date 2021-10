Ein Lob der Umweltanwältin

Schon seit längerem verfolge ich das konsequente Eintreten der neuen Umweltanwältin Gishild Schaufler für den Schutz von Natur und Umwelt - unserer aller natürlichen Lebensgrundlagen. Gerade der aktuelle Streit um einen BMX-Parcours in den verbliebenen Resten des Auwalds in der Salzburger Josefi-"Au" zeigt: Unsere Natur braucht eine politisch unabhängige Umweltanschaft, um sie wenigstens in Kernbereichen vor dem permanenten Zugriff von Mensch und Politik zu schützen.

Die wenigen, zu " geschützten Landschaftsteilen" erklärten, noch verbliebenen Auwälder der Stadt Salzburg gehören zu jenen Kernbereichen unserer Natur, bei denen der Institution Umweltanwaltschaft durch Gesetz Einspruchs- und Parteirechte eingeräumt wurden. Gishild Schaufler hat in diesem Fall nicht mehr und nicht weniger getan als diese Einspruchsrechte im öffentlichen Interesse an der Erhaltung solcher Lebensräume wahrzunehmen.

Dass eine starke und engagierte Umweltanwältin Politikern wie Bürgermeiser Preuner ein Dorn im Auge ist, bestätigt in Wahrheit nur, dass Frau Schaufler auch in der Causa "BMX-Parcours Josefiau" ihre gesetzlichen Aufgaben als Umweltanwältin vorbildlich wahrnimmt. Bravo. Nur so weiter!

Dr. Bernhard Mory

5111 Bürmoos