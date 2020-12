Ein Lob für die Wandertipps

Ich glaube, es ist an der Zeit, in diesen schwierigen Coronatagen einmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Christian Heugl auszusprechen. Seine Tourenvorschläge am Freitag in den SN sind immer eine willkommene Anregung, sich in der frischen Luft mit den gebotenen Sicherheitsregeln in unserer schönen Heimat zu erholen. Ich schätze auch die geschichtlichen Hintergründe sowie Besonderheiten von Gebäuden und Kapellen sowie die Bescheidenheit der Touren sehr.

In diesem Sinne warte ich schon wieder auf den nächsten Freitagsvorschlag in den SN.



Peter Arminger, 5020 Salzburg