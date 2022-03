Ein Loblied auf das Skigebiet Gaißau

Es ist mir zum Saisonende ein Bedürfnis zu schreiben, wie ich mich jedes Mal, wenn ich zum Skifahren hinfuhr, gefreut habe, dass die Gaißau in diesem Winter in Betrieb war. Es bedeutet, nicht weit fahren zu müssen und damit die Umwelt zu schädigen, sondern in 20 Minuten in einem Skigebiet zu sein, das abwechslungsreiche Abfahrten anbietet, dessen Pisten bestens präpariert waren, in dem es gute Gastronomie in gemütlichen Hütten gibt und in dem auch eine 3-Stunden-Karte mit beliebigem Beginn angeboten wurde. Ideal ist die Gaißau auch für Familien mit Kindern, die zukünftige Klientel von Skigebieten.

Möge uns die Gaißau als Skigebiet erhalten bleiben und mögen dem Betreiber nicht allzu viele Steine in den Weg gelegt bzw. Lösungen gefunden werden, um sich auch im kommenden Winter beim Skifahren dort erholen zu können.





Christine Schönherr, 5412 Puch