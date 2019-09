Mit Herrn Thielemann und der Staatskapelle Dresden ging in Salzburg zu Ostern wieder die Sonne auf und von Jahr zu Jahr strahlte sie heller.

Herrn Thielemanns Programm-/Sängerwahl, die für die kommenden Jahre durchsickerte einschließlich einer geplanten Elektra, ließ nicht nur bei mir Euphorie aufkommen und die Hoffnung, dass man sich Derartiges in Salzburg doch wohl auch weiter nicht entgehen lassen werde. Aber, musikalisch auf diese Art Genuss gepolte Gehirne haben offensichtlich eine andere Denkweise.

Wäre nun ein Wundermittel hervorgezaubert worden, das den Zauber und Glanz der letzten Jahre zu überstrahlen imstande ist, könnte man die getroffene Entscheidung (mit Wehmut) nachvollziehen. Derartige Qualität allerdings durch Menge, Abwechslung und "permanente kulturelle Anreize" (eigentlich eine Drohung für all jene, die imstande sind, ohne permanente Reize genießen zu können, aber sicherlich mit der permanenten Überreizung Salzburgs durch Touristen in Massen harmonierend) ersetzen zu wollen - man kann es kaum glauben. Ich bin traurig und frage mich auch, ob so etwas im Sinne der Intention Herbert von Karajans, etwas Einzigartiges für Ostern in Salzburg zu etablieren, sein kann.

Festivals und Repertoirebetrieb mit einem abwechslungsreichen Gemisch, auch auf künstlerisch hohem Niveau, gibt es massenhaft auf der Welt. Die Osterfestspiele sind unter Christian Thielemann und der Staatskapelle wieder etwas Besonderes geworden und ich weiß, dass ich für viele spreche, wenn ich behaupte, dass deren Weggang ein mehr als herber Verlust sein wird.

Ein inniges Danke an Herrn Thielemann und die Staatskapelle Dresden. Möge ihr Freiwerden durch das Ende der Ära Salzburg ihnen etwas noch Besseres ermöglichen. Die verbleibenden Jahre werde ich genießen und ihnen dann hoffentlich zu einer ebenso ansprechenden neuen Wirkstätte folgen können wie es Salzburg wäre.





Doris Gruber, 5020 Salzburg