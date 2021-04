Ein nackter Körper ist etwas Natürliches

Ich bin niemand, der gern Leserbriefe schreibt. Da muss mich schon etwas sehr aufregen, dass ich mich dazu durchringe. Bei dem Artikel am 7. 11. 2020 über den Nacktbadeplatz an der Königsseeache war das der Fall und ich wurde durch den Leserbrief am 22. 4. 2021 in meiner Meinung bestärkt.

Vor mehr als zehn Jahren hatte ich nach einer langen Radtour an einem heißen Sommertag Lust auf eine Abkühlung in der Ache. Da ich keine Badehose dabei hatte, fand ich den besagten Platz und ging dort - erst zögerlich - ohne Badehose baden. Es war sehr angenehm und ich verbinde es seither öfter mal mit einer Berg- oder Radtour.

Der Platz ist im Gegensatz zu anderen Plätzen an der Ache äußerst ruhig und absolut sauber. Die Leute dort sind extrem nett, offen und tolerant. Einer Ihrer Redakteure hat über seine Erfahrungen an einem FKK-Strand im vergangenen Sommer in einer Wochenendbeilage berichtet und die Toleranz der Badegäste und die angenehme Atmosphäre besonders hervorgehoben.

Ein nackter Körper ist doch etwas völlig Natürliches und nichts Anstößiges! Ich frage mich, wie es zu dieser Verklemmtheit gekommen ist. Ich habe den Verdacht, dass hier auch die Prüderie der amerikanischen Filmindustrie einen Einfluss hat. Da werden Helden verherrlicht, die andere Menschen töten, aber ein nackter Mensch - wie Gott ihn erschaffen hat -, nein, das geht nicht!

Es gibt in allen Landeshauptstädten Österreichs mehrere Möglichkeiten, in näherem Umfeld natürlich zu baden. In Salzburg wurde die einzige Möglichkeit verboten. Diese Aktion ist eine Schande und würde eher ins Mittelalter passen als in ein modernes, aufgeklärtes und liberales Jahrhundert!



Prof. MMag. Uwe Gutwirth, 5020 Salzburg