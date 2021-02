Ein Narrenschiff

Man stelle sich vor: Ein Schiff gerät auf hoher See in Not und droht zu sinken. Der Kapitän und sein erster Offizier haben Probleme, weil jeder der Verantwortungsträger ein wichtiges - nein, das wichtigste - Anliegen vertritt und vorbringt. So erklären sie viel und ersuchen, die Stimmung aufrecht zu halten. Die Bordkapelle spielt. Der Steuermann und der Maschinist tun ihr Bestes, um das

Schiff auf Kurs und in Fahrt zu halten. Es formieren sich Redner, die verkünden, dass die haushohen Wellen und das Leck im Rumpf reine Erfindung, also eine Rederei der Reederei seien. Passagiere fordern lautstark einen sofortigen Landgang mit Bademöglichkeit. Dabei ignorieren sie, dass sich im Unterdeck schon die Toten

stapeln. Rettungswesten werfen sie über Bord. Die Zuteilung zu den Rettungsbooten stockt, weil sich ganze Gruppen weigern, in die bereitgestellten roten Boote zu steigen, wo angeblich die grünen bessere Ruder hätten, während Teile der Mannschaft sich die ersten Rettungsboote sichern und dabei die Warteschlangen

überholen mit dem Hinweis, dass sie eben wichtig seien. Lauter Dumme? Nein! Aber auf der sozialen Entwicklungsstufe eines Neandertalers. Das ist bei Panik und Stress ja auch verständlich und quasi normal, nur möchte ich auf einem Schiff in

Seenot andere Menschen um mich haben! - Bitte!

Dr. Heinz Nagl, 5020 Salzburg