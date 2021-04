Ein nationaler Alleingang für Sputnik?

Unser Bundeskanzler möchte sich nun also in einem nationalen Alleingang den russischen Impfstoff sichern - ich hoffe, unser Gesundheitsminister ist stark genug, dies bei nicht vorhandenen Informationen seitens Russland zu verhindern.

Ich nehme mal an, Herr Kurz möchte damit seine Fehler bei der bisherigen Impfstoffbeschaffung kaschieren, um irgendwann sagen zu können: "Es gibt ohnehin genügend Impfstoff für alle, selber schuld, wer Sputnik oder Astrazeneca verweigert, selber schuld, wer im Sommer dann weiterhin Einschränkungen in Kauf nehmen muss."

Die Gesundheit vor allem wieder einmal unserer jungen Menschen ist dem Kanzler dabei, wie schon das ganze letzte Jahr, egal. Ich frage mich, welche Impfstrategie durch eine Änderung des Impfplans zerstört werden würde - bisher konnte ich keine erkennen!

Wenngleich ich Herrn Kurz nicht gewählt habe, so hatte ich doch - wie viele in unserem Land - die Hoffnung, ein junger, dynamischer, erfolgreicher Kanzler könnte in Österreich so einiges zum Guten verändern. Von "jung, erfolgreich, dynamisch" ist leider nur mehr "jung" übriggeblieben - ansonsten ist unser Kanzler erfolglos (z.B. in der Impfstoffbeschaffung) und naiv (wenn er weiterhin denkt, dass seine Ablenkungsversuche vom eigenen Versagen Erfolg haben und er nicht - gerade von den jungen Menschen, die er seit über einem Jahr vernachlässigt - die Rechnung präsentiert bekommt!)

Mag. Birgit Klinger-Haslauer, 5412 Puch