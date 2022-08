Ich habe mich am Montagfrüh, am 29. August 2022, sehr gefreut über die Titelseite der "Salzburger Nachrichten". Da lacht mir doch schon in aller Früh eine schmackhafte Breze entgegen.

Einmal etwas Nettes zum Wochenbeginn, frei nach dem Motto von Manfred Perterer vom letzten Samstag: "Es ist nicht alles schlecht". Danke für den netten Beitrag über die Brezn (Brezen).

Roman Seitz, 8700 Leoben