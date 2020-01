Ein Neuanfang für die Zukunft

Stellen Sie sich vor, in Ihrem Dorf brennt es bedrohlich, mehrere Häuser am Rande des Dorfes sind bereits abgebrannt, Sie sehen Familien, die vor dem Feuer flüchten. "Sie schreien: Feuer, helft löschen!" Und hören: "Sollen die anderen zuerst was tun." "Der Bürgermeister muss das regeln." "Lass uns in Ruh mit deiner Panikmache, es hat schon öfter wo gebrannt."

Die Situation der Erde ist bedenklicher als die eines Dorfes: Ein neues Dorf kann man bauen, eine zweite Erde nicht. Und natürlich sind Klimakrise und das Feuer des Turbo-Kapitalismus komplexer, die Auswirkungen unseres Handelns selten unmittelbar sichtbar. So scheint es noch immer für viele normal oder erstrebenswert, im Überfluss zu leben, und auszublenden, dass Raubbau diesen Hyperkonsum ermöglicht hat und dass es dieser Luxus ist, der die Erde verbrennt.

Natürlich ist es nicht die eine Autofahrt, der eine Flug, das eine Schnitzel, das unsere Erde verbrennt, sondern die Summe des Verbrauchs, der ökologische Fußabdruck. Wir wissen, wir verbrauchen zu viel, wir spüren, dass dieses "Immer-schneller-immer besser-immer-mehr" uns nicht glücklich macht, wir erahnen, dass unser Wohlstand auch auf Ausbeutung und Vernichtung begründet ist. Wir sehnen uns nach einer fairen Welt-Wirtschaft, die allen Menschen ein gutes Leben und Vertrauen in die Zukunft ermöglicht.

Die gute Nachricht: Jede und jeder wirkt mit und hat einen Einfluss, der größer ist als null. Wir können ökologisch schonender leben, unser Geld so ausgeben, dass wir lokale, nachhaltige Arbeitsplätze fördern. Wir können anderen damit Vorbild sein und wir können eigene Formen finden, aufzuschreien: "Wir brauchen einen radikalen Wandel unseres Wirtschaftens und unseres Lebensstils!" Das Geniale dabei ist, dass durch diesen Wandel unser Leben freier wird, menschlicher, mehr an Beziehungen orientiert, mehr naturverbunden, höchstwahrscheinlich zufriedener, sinnvoller. Und: Es tut gut, sich zu engagieren, es tut gut, Teil der Lösung zu sein.





Jana Dobler, Christian Spitzeneder, Judith Hinterholzer, Paul Lahninger, AktivistInnen von fridays for future Salzburg,