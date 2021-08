Ein Neustart für den ORF

Ohne Roland Weißmann persönlich zu kennen, denke ich, dass auf ihn anzuwenden ist, was in der Berichterstattung sogar für Schwerstverbrecher gilt. Die Unschuldsvermutung! Ja, in seinem Fall sogar die Eignung für die Funktion.

Seit 25 Jahren im ORF - also wesentlich länger als der scheidende General - in vielen Funktionen erprobt und dazu noch eine sportlich höchst agile Erscheinung. Also: Kampfkraft und Energie für den Neustart, ja vielleicht sogar für die Neuerfindung des ORF.

Könnte es nicht auch sein, dass die Stiftungsräte für Veränderung, für genau die mit Herrn Weissmann mögliche Perspektive votiert haben? Aus innerster Überzeugung und nicht um Sebastian Kurz einen Gefallen zu tun.

Wie hätten die Stiftungsräte ihn kennenlernen sollen, wenn er sich bei sich bietenden Gelegenheiten nicht mehrfach präsentiert hätte, und dabei auch deren Anliegen an die Ausrichtung gehört hätte.

Wenn die Nummer Eins im Tennis ein Turnier gewinnt, dann war das Essen im Vorfeld mit dem Turnierdirektor sicherlich nicht Sieg entscheidend.

Es ist unappetitlich und unfair, wie die Berichterstattung um die Bestellung des neuen ORF-Generals gelaufen ist. Dieser Strahlemann für eine strahlende ORF-Zukunft im Team-Work kann genau den nötigen Funken bringen, der den Turbo zündet und den ORF dorthin bringt, wo er sein kann.



Reinhard Bimashofer, 9872 Millstatt