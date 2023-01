Ein Neustart in der Tierhaltung

In den vergangenen Monaten wurde viel über Tierwohl diskutiert. Anlass waren Bilder und Berichte von Hühnern, Puten und Schweinen, und wie deren Haltungsbedingungen organisiert sind. Am Ende dieser Berichte wird der Konsument dieser "Lebensmittel" darüber informiert, dass dieser landwirtschaftliche Betrieb AMA-zertifiziert und -kontrolliert war und sofort gesperrt wurde.

Meine Feststellung: Das AMA-Gütesiegel ist tot und das Märchen, in Österreich gebe es keine Massentierhaltung, ebenso. Die Hühner-, Puten- und Schweinemastproduktion ist heute in der gleichen Situation wie der Weinbau in den 80er-Jahren. Damals haben auch viele Weinbauern mit Chemie "Qualitätswein" produziert. Es ist heute in der Tiermast zu wenig, über ein paar Quadratmeter mehr Stallfläche oder Voll- bzw. Halbspalten zu reden. Es gehört ein Neustart her.

Bei der Zucht: Es kann nicht sein, dass Hühner oder Puten gezüchtet werden, die nach 20 Tagen nicht mehr stehen und gehen können.

Bei der Fütterung: Das Tier muss langsam wachsen können, daher nur mit Futtergetreide, kein Soja und keine Antibiotika im Futter.

Bei der Haltung: mehr Platz, mehr Bewegungsmöglichkeiten - aber das muss immer auf die aktuelle Größe, Alter und Situation der Tiere abgestimmt sein.

Wie erreichen wir diese notwendigen Veränderungen? Durch Beratung: Aufgabe der Landwirtschaftskammern.

Durch Ausbildung: In den Landwirtschaftsschulen muss aufgehört werden mit der Ausbildung zum Mehr-und-schneller-Produzieren.

Mit gesetzlichen Rahmenbedingungen: Die Bauernvertreter müssen aufhören, die derzeitigen Zustände zu verteidigen.

Auch das Weingesetz hat einen Teil der Weinbauern zur Qualitätsproduktion zwingen müssen und heute wenden viele Weinbauern freiwillig noch strengere Regeln an.





Robert Zehentner, Obmann der Tauernlammgenossenschaft5660 Taxenbach