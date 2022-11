Ein nicht gerechtfertigter Streik

Den Ausführungen von Herrn Fröschl kann man nur uneingeschränkt zustimmen. Grundsätzlich finde ich die Sozialpartnerschaft in Österreich für wichtig. Aber das seitens der ÖBB-Arbeitgebervertretung angebotene Gehaltsplus derartig kaltschnäuzig durch die Gewerkschaft abzulehnen und einen 24-stündigen Streik auszurufen, kann meinerseits nicht nachvollzogen werden. Dieses Verhalten kann nur in der Tatsache begründet sein, dass die ÖBB traditionell SPÖ-lastig sind und mit dieser Kraftprotzerei seitens der Gewerkschaft einfach auch Stimmung gegen die türkis-grüne Regierung gemacht werden soll. Der Gewerkschaft muss aber auch klar sein, dass eine überhöhte Gehaltsforderung letztendlich zu einer nicht unbeträchtlichen Tariferhöhung seitens der ÖBB führen wird, die wiederum eher die einkommensschwächeren Schichten trifft - die Reichen fahren ohnehin mit ihrem SUV zur Arbeit und sonst wohin. Und dass durch diesen nicht gerechtfertigten Streik unnötige Tonnen von CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen wurden, sollte auch erwähnt werden.





Josef Sigl, 3701 Großweikersdorf