Ein Plädoyer für die Altstadt

Ich muss Frau Mag. Neuböck (Leserbrief) in Vielem widersprechen. Ja, es gibt Tage, sogar Wochen, im Jahr, wo auch ich, die seit über 50 Jahren im Tourismus arbeitet, sagen muss: Es ist zu viel. Aber Platz im Kaffeehaus habe ich immer noch gefunden.

Und ich gehe fast ausschließlich in der Altstadt einkaufen. Die Linzer Gasse bietet ein breites Angebot zu fairen Preisen. Die Preise sind durchaus mit denen im Europark vergleichbar! Natürlich gibt es sehr viele Souvenirgeschäfte in der linken Altstadt. Aber wenn man die Augen offen hat, findet man auch hier "gute" Geschäfte. Und dass sich die Einheimischen keine Karten für die kulturellen Ereignisse leisten können, ist ein böses Gerücht, das sich schon Jahrzehnte lang hält.

Man muss nur rechtzeitig bestellen, dann gibt es auch günstige Karten. Oder man fragt nach Restkarten. Die kulturell interessierten Salzburger treffen sich auf dem Rang: günstige Preise, fantastische Akustik.

Wenn Frau Mag. Neuböck sagt, dass sie seit Jahren die Altstadt meidet, kann sie überhaupt nicht beurteilen, wie es dort ist. Nur schimpfen, aber nicht hingehen, ist einfach.

Hingehen und schauen wäre die Alternative. Es muss ja nicht gerade die Zeit um den 8. Dezember sein, wo die Stadt wirklich voll ist von Gästen aus aller Welt. Aber es gibt so viele Tage dazwischen, an denen man das Flair des "Rom des Nordens" genießen kann. Vielleicht zusammen mit einigen Gästen aus den Städten der Toskana, die Frau Mag. Neuböck besucht und dort einige Einheimische genau so stört, wie sie sich von unseren Gästen gestört fühlt.



Bärbel Schalber, 5020 Salzburg