Ein Plädoyer für das Lächeln

Nennt es aus der Zeit gefallen, nennt es naiv, nennt es vollkommen unangebracht in "diesen Zeiten", wo so viele unserer Mitmenschen mit Zukunftsängsten und Sorgen aller Art geplagt sind. Ja, Ihr Bedenkenträger aller Art habt recht, und das auch wieder nicht. Haben wir doch in Österreich Lebende, gerade auch als Nachkriegskinder, allen Grund stolz und glücklich zu sein, hier und jetzt leben zu dürfen. Schätzen wir doch alle dieses Geschenk des Schicksals, indem wir Freundlichkeit, Anteilnahme und Dankbarkeit in unsere oft sehr mürrischen Gesichter zaubern. Es geht so leicht, kostet gar nichts und ändert doch oft Vieles zum Guten in unserer Gesellschaft. Blicken wir unseren Mitmenschen in die Augen, lächeln wir sie an und grüßen sie freundlich. Ich hab' seit geraumer Zeit damit begonnen und mittlerweile grüßen mich wildfremde Menschen fröhlich vom Fahrrad aus, wenn ich zu Fuß einkaufen gehe. Wir beide freuen uns. Bin ich im Supermarkt danna n der Kasse dran, sage ich meiner Lieblingskassierin, was ich mir schon lange danke, dass sie eine "ganz Nette" ist. Die Überraschung und Freude sind ihr ins Gesicht geschrieben - und auch die anderen Kunden in der Schlange müssen plötzlich lächeln.

Geben Sie einem Bettler, der nicht mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wurde und über dessen sozialen Abstieg ich mir kein Urteil erlaube, ein Geldstück, beugen Sie sich zu ihm hinunter und schauen Sie ihm lächeln in die Augen. Glauben Sie mir, nicht nur der Bettler, sondern auch Sie werden sich augenblicklich besser fühlen.

Besonders viel Freude können Sie Kindern machen, indem Sie dieses Rezept anwenden. Nicht zu vergessen die Alten und Menschen mit Behinderung, denen zusätzlich ein paar liebe Worte den Tag schöner machen.

Und übrigens: "Die Zeiten wie diese", in denen wir gerade leben. Ich sehe diese Krise als Chance, mehr Achtsamkeit gegen sich und unsere Mitmenschen zu entwickeln. Beginnen Sie nur, es geht ganz leicht. Lächeln Sie wieder, mit dem Mund und mit den Augen!

Zum Schluss eine Zeile aus einem Lied meines Lieblings, dem Wolfgang Ambros: "Wannst dei Glick gerecht behandelst, dann valossts di nie!"

Friederike Lichtenegger, 9800 Spittal