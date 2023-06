Ein Plädoyer für die Erziehung - auch für uns Erwachsene

Erziehen und Verbieten - das wird den Grünen immer wieder als Totschlagargument vorgeworfen. So auch vom bayrischen Ministerpräsidenten Söder, wie ich in den SN vom 12. Juni lese. Warum sind die Begriffe Erziehung und Verbot solche Reizwörter? Wir sind uns doch (fast) alle einig, dass wir unsere Kinder erziehen wollen. Warum behaupten wir, als Erwachsene bedürften wir keiner Erziehung mehr?

Denken wir an das Rauchverbot - glaubt irgendjemand, die Raucher hätten nur wegen der guten Argumente auf das Rauchen im Wirtshaus verzichtet?

Würden die Hundebesitzer das Gackerl ihres Vierbeiners aufklauben, nur wenn wir sie bitten?

Würden wir den Müll trennen, ohne durch ein Gesetz dazu erzogen zu werden?

Wie ist es mit dem Autofahren - würden wir ohne Erziehung und Verbote eine 50er-Beschränkung einhalten oder vor dem Zebrastreifen stehenbleiben?

Würden wir unsere Heizung der Umwelt zuliebe tauschen ohne ein Gesetz?

Würden wir den öffentlichen Verkehr nützen, wenn das Auto vor der Tür parkt und der Treibstoff günstig ist?

Würden wir über Wassersparen nachdenken, würden wir nachhaltiger bauen, einkaufen, die Landwirtschaft auf biologisch umstellen, die Industrie zur Abgasreduktion verpflichten ... ohne Erziehung, ohne Ge- und Verbote?

Übrigens, auch im zwischenmenschlichen Bereich erzieht man einander - wenn mir mein Partner sagt, dass ihn etwas an meinem Verhalten stört, sollte ich darüber nachdenken und nicht empört auf meine angeblich bereits fertiggestellte Erziehung verweisen.

Überall braucht es Erziehung und auch Gesetze, zum einen, weil es im Laufe eines Lebens noch viel zu lernen gibt und zum anderen, weil wir Menschen halt zu Egoismus neigen und uns das Hemd näher ist als der Rock - sprich, uns die eigene Bequemlichkeit und unser Vorteil näher ist als Klimaziele und allgemeine Wohlfahrt.

Fazit - mauern wir uns nicht ein, sondern lassen wir der Erziehung einen Türspalt offen!







Uta Perz, 5760 Saalfelden