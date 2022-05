Ein Praktiker zeigt Lösungen auf

Hochachtung! Das Interview von Stefanie Schenker mit Stefan Müller (Müller & Partner Personalberatung) in der SN-Ausgabe vom Donnerstag, 19. Mai, Seite 3, zeigt einen Ansatz, wie das Personalproblem in der Gastro vor allem mit höheren Löhnen vielleicht behoben werden kann. Schade, dass solche Leute wie Herr Müller nicht mehr aktuell in der Branche tätig sind, es wäre garantiert ein Vorzeigebetrieb. Zumindest gibt er Lösungsvorschläge bekannt und es sollten sich alle daran halten, damit die Arbeit in der Gastronomie wieder attraktiv wird. "Trittbrettfahrer" sind erwünscht!



Christian Bogensperger, 5550 Radstadt