Ein Protest der jungen Wählerschaft

Der sensationelle Erfolg der KPÖ in Salzburg ist natürlich für die Medien ein wichtiges Thema, alle Zeitungen sind voll davon. Zum Leitartikel von Andreas Koller vom 25. April, ob man ein bisserl kommunistisch sein kann, möchte ich meine Gedanken beisteuern: Der Wahlerfolg beruht hauptsächlich auf Protest der jungen Wählerschaft, welche vom Thema des teuren Wohnens am meisten betroffen ist. Deshalb ist der Erfolg auch besonders in der Stadt Salzburg so prägnant. Der Begriff Kommunismus hat bei den Protestwählern keine so große Bedeutung, da man ja bei der nächsten Wahl sich wieder anders entscheiden kann. Ich glaube aber, dass das "Lernen aus der Geschichte" ein leeres Schlagwort ist. Die Gräueltaten aus der Zeit Stalins und Maos sind den jungen Leuten kein Begriff mehr. Über deren Taten und Millionen umgebrachter Menschen hört und liest man heute auch sehr wenig. Dass unter Hitler Schreckliches passiert ist, ist den Menschen eher bewusst, denn wir werden durch die jüdische Gedenkkultur immer daran erinnert (was gut ist).

Eine Aufarbeitung der Ereignisse unter Stalin und Mao ist vielleicht auf Expertenebene erfolgt, aber nie umfangreich publik geworden. Die neue KPÖplus könnte aber auch von der ursprünglich positiven kommunistischen Ideologie der Gleichheit aller Menschen und aus dem daraus folgendem Paradies auf Erden ausgehen. Es hat sich nur leider in der Praxis gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen dafür nicht geeignet ist, denn die Gier ist geil. Fast jedes Individuum nützt die Chance persönliche Vorteile für sich in Anspruch zu nehmen, womit die Gleichheit ad absurdum geführt ist. Nirgends gab oder gibt es mehr Personenkult als im Kommunismus oder im derzeitigen Russland, dessen Despot im Kommunismus geprägt worden ist.

DI Peter Kirchberger, 3350 Haag