Ein Rechen-Beispiel für den Herdenschutz

Die Rückkehr des Wolfs ist üblicherweise begleitet vom Wunsch einer friedlichen Koexistenz mit den Menschen und speziell den Schaf- und Almbauern. Als Hilfsmittel dazu sollen die Tierhalter Herdenschutz betreiben mit Zäunen, Herdenschutzhunden und Hirten.

Offen gestanden verstehe ich nichts von Schafen und Wölfen. Ich weiß als Steuerberater aber, wie Arbeitslöhne abzurechnen sind:

Der Wolf wird sich vermutlich an die üblichen Arbeitszeiten (nine to five) nicht halten, sodass die Behirtung mit einer 40-Stunden-Woche bzw. 60 Stunden Maximalarbeitszeit eine arbeitsrechtliche Herausforderung wird. Die Hirtenanstellung mit Lohndumping, haufenweise unbezahlten Überstunden unter ständiger Missachtung von Arbeitszeitvorgaben als Lösungsvorschlag?

Nehmen wir an, wir schaffen die arbeitsrechtliche "Quadratur des Kreises" und schaffen es, mit zwei Hirten auszukommen: Der Hirte verlangt 2000 Euro netto, das sind im Jahr laut Brutto-netto-Rechner ca. 55.000 Euro. Für geschätzt 3,5 Monate Weidezeit plus 0,5 Monate Urlaub, Krankheit, Feiertag etc. fallen 55.000 Euro durch 3 = ca. 18.000 Euro Kosten an. Also 36.000 Euro Behirtungskosten für zwei Hirten.

Wer eine sehr große Herde von 500 Schafen hat, kann dann im Herbst 180 davon dem Hirten geben (180 Schafe à 200 Euro = 36.000 Euro).

Zaun und Herdenschutzhunde mitberechnet kostet vermutlich die halbe Schafherde.

Drei Wolfsattacken im Sommer mit einem Massaker zu je 30 Schafen ist billiger als die Behirtung.





Christoph Oberleitner, 5733 Bramberg