Ein Recht auf Ferien

Herr Dipl.-Ing. Dr. Dieter Anton Pohl spricht sich in seinem Leserbrief am 12. 1. 2021 für eine Streichung der Semesterferien aus. Dem möchte ich als betroffener Schüler widersprechen. Auch wenn manche glauben, Homeschooling sei leicht, ist dem nicht so. Es verlangt von den Schülern eine Menge Selbstorganisation, Eigeninitiative und ist alles in allem viel mehr Aufwand als regulärer Schulunterricht. Ganz zu schweigen vom Fehlen des Zusammenseins in der Klasse. Auch für Lehrer bedeutet das Arbeiten von zu Hause aus einen deutlichen Mehraufwand.

Sowohl wir Schüler als auch die Lehrer, die in den letzten Monaten Großes geleistet haben, haben diese Ferien verdient.

Diese eine Woche wird das Bildungsniveau nicht signifikant beeinflussen.

Deshalb meine Bitte an die Verantwortlichen: Gewährt uns unser Recht auf Ferien!



Leon Stickler, 5020 Salzburg