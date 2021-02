Ein Schlossherr und seine Wurzeln

Es ist anspornend und zugleich nacheifernswert, wenn man Georg Imlauer beim Erzählen über seinen Werdegang zuhört. So geschehen am Sonntag, 7. 2. 2021 im "Radio Salzburg Café".

Als Selfmademan vom Bauernbub zum Hotelier und Schlossherrn. Ganz nach dem Motto "Ohne Schweiß kein Preis" hat er sich von ganz unten bis ganz nach oben gearbeitet. In dieser Zeit hat er sich Status und Ansehen erarbeitet. Das Schöne dabei ist, dass er seine Wurzeln nicht vergessen und den Boden unter den Füßen nicht verloren hat.

In der jetzigen Corona-bedingten Zeit kann ein solcher Beitrag für die Gesellschaft als solches, aber speziell für Jugendliche ein Anker sein. Mit Charaktereigenschaften wie Ausdauer, Mut Neues zu beginnen, Durchhaltevermögen und Fairness stellt sich beruflicher Erfolg meist leichter ein. Gerade in diesen schwierigen Zeiten lässt er meines Erachtens keinen Zweifel daran, dass realistische Perspektiven (Schlosskauf), der Hoffnungsschimmer und das Erkennen des Lichts am Ende des Tunnels wesentlich zum Überstehen der Krise beitragen.

Man kann sich sehr viel Positives mitnehmen.



Hermann Mösl, 5201 Seekirchen