Ein Schritt in die richtige Richtung

Mit Freude entnehme ich den Medien, dass Herr Landesrat Schnöll durch höhere Strafen und andere gezielte Maßnahmen die Raserei und Geschwindigkeitsüberschreitungen eindämmen will. Wir als Anrainer hoffen, dass diese Maßnahmen bei uns in der Innsbrucker Bundesstraße greifen und unser Anrainerdasein an einer Hauptverkehrsstraße wieder erträglicher wird.

Es findet ein regelrechtes Schaulaufen aller Pkw-Marken und Motorräder statt. Jeder will noch lauter und protziger sein. Vor allem in den Nachtstunden und an den Wochenenden strömen sie in Scharen aus und machen uns das Leben zur Hölle. Durch die perfekte Vernetzung sind die Standorte etwaiger Polizeikontrollen und auch der Zivilfahrzeuge stets bekannt.

Kurzzeitige Beschleunigungen weit über 70 bis 80 km/h gehören schon zur traurigen Normalität. Noch dazu laden die zwei Fahrspuren stadteinwärts, direkt unter unseren Fenstern, zu Überhol- und Beschleunigungsduellen ein. Und wir sind nicht die Einzigen, die leiden. Es sind alle betroffen, die durch umgebaute und manipulierte Auspuffanlagen, Soundgeneratoren und rücksichtslose Verwendung der Fahrzeuge an Lebensqualität einbüßen.

Ich möchte noch erwähnen, dass ich selbst Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer und Autofahrer bin. Es geht uns nicht um den motorisierten Verkehr an sich, sondern um die ausufernde Lärmbelastung, verursacht durch eine Klientel, die sich an keine Regel hält und für die es keine Rücksichtnahme und kein Miteinander gibt.



Theodor Hämmerle, 5020 Salzburg