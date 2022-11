Zu "Eingekocht? Vom Dreckmachen und Wegmachen" ("Salzburger Nachrichten", 7. November) sieht der Parlamentspräsident Sobotka für seine Partei kein Korruptionsproblem. Das glaube ich ihm sofort, wer die Wahrheitspflicht im Parlament in Frage stellt, hat ein sehr weites Gewissen, drum denke auch ich in dieser Sekunde ebenso an Politiker & Co.

Reinhard Steindl, 5164 Seeham