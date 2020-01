Ein seltsamer Widerstand

Aus dem sog. Kampf der Freileitungsgegner sind Äußerungen zu hören, die nachdenklich machen müssen. Da wird einerseits bestätigt, dass die Errichtungsgesellschaft (APG) rechtskräftige Baubewilligungen in Händen hat, man den Widerstand aber trotzdem durch Besetzungen fortsetzen werde.

Wie würde ein solcher Demonstrant reagieren, wenn er im Besitz einer rechtskräftigen Baubewilligung für sein Haus mit einem Nachbarn konfrontiert wäre, der wegen z. B. verlorener Aussicht seine Baustelle blockiert? Bedenklich wird die Sache, wenn diese Vorgangsweise auch Bürgermeister unterstützen. Sie haben bei ihrem Amtsantritt gelobt, die Rechtsordnung Österreichs zu beachten und zu schützen. Wenn nun auch sie verlangen, Politiker mögen rechtskräftige Gerichtsentscheidungen außer Kraft setzen, so rütteln sie massiv an der Gewaltenteilung unserer Verfassung.

Der Rechtsstaat ist nicht teilbar, in mein und in dein Recht, auch wenn man, wie es im ABGB heißt, "zum allgemeinen Besten" etwas einstecken muss. Daher weg vom sogenannten "zivilen Widerstand", der in Wahrheit zumeist auf einen Rechtsbruch hinausläuft. Um persönlichen Angriffen vorzubeugen: Unser elterlicher Besitz wurde von drei Enteignungs- bzw. Ablöseverfahren betroffen - ich weiß, wovon ich rede.







Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg