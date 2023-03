Ein Sommer liegt vor uns!

Am Sonntag ist es endlich wieder soweit. Der letzte Sonntag im März liegt vor uns an dem wir die Zeit um eine Stunde nach vor stellen. Wir freuen uns auf den schönen Sommer der ebenfalls noch vor uns liegt. Vor uns liegen Badespaß, Wärme, laue und helle Sommerabende mit Familie und Freunden , auf die wir alle gerne nach vorne schauen. So viel Schönes und Positives liegt in den nächsten Wochen vor uns, dass sich am Sonntag sicher eigentlich niemand mehr fragen wird, in welche Richtung wir die Uhr drehen werden. Nach vor, den das Negative sollten wir hinter uns lassen und gemeinsam nach vorne schauen ...





Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz