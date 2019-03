Sehr geehrter Herr Bernhard Flieher!

Wenn ich auch Ihre Kultur-Beiträge wie zu Keith Flint etc. meist mit Interesse lese, war es doch Ihr Beitrag zum Thema "Meine Heldin" (SN vom 5. 3. 19), der mich sehr stark berührte und dafür mein Dank an Sie! Sie haben damit das Thema Menschlichkeit in schwerster Zeit aufgezeigt, wie es heute wohl fast vergessen wird.

Helmut Schwinger, 5020 Salzburg