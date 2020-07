Ein Strauß voller Rosen

"Einen großen Strauß voll Rosen mit Obst und Gemüse, natürlich auch Lachgummis. Also gebunden mit viel Freude, Vitaminen, Schönheit, Herzlichkeit, Geduld, Kraft und Energie." Damit möchten wir Patienten/-innen uns bei dem gesamten Team um OA. Dr. Ch. Kartnig u. a. der psychosomatischen Ambulanz (Gebäude C, 3. Stock) bedanken. Das Zusammenspiel zwischen dem Sekretariat, Schwestern und Kollegen funktioniert und die freundliche Art untereinander ist so positiv für uns. Über das ganze Jahr hat niemand sie mal schlecht gelaunt erlebt, nicht mal jetzt in Zeiten von Corona, obwohl sie in den SALK alle so viel mehr leisten mussten. Vielen herzlichen Dank für das Verständnis und offene Ohr, Ihre Patientinnen und Patienten!



Katharina Schreilechner, 5020 Salzburg