Ein Stück Glück im Zug nach Braunau

Oft sind es ja die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Ein Stück Glück hat mir am Dienstag eine Reinigungsdame der ÖBB mitgegeben - als ich um 9.30 Uhr im Zug von Salzburg nach Braunau saß. Sie hat uns Fahrgäste fröhlich gegrüßt, war gut gelaunt und wirbelte das Putztuch nebenher gekonnt über die Armaturen der Sitzplätze. Mit einem Lächeln und herzlichen Weihnachtswünschen begab sie sich dann zu den nächsten Sitzreihen. In Zeiten, in denen alle schon müde von der anhaltenden Pandemie sind, die Stimmung im Land aufgeheizt ist und das Miteinander ab und an schwerfällt oder wegen der Einschränkungen erschwert wird, war das ein Lichtblick. Gerade in der Hektik des Alltags fehlt häufig der Blick für die kleinen Freuden. Die Dame hat mich an diesem vorweihnachtlichen

21. Dezember jedenfalls darin bestätigt, dass man im Kleinen sehr viel mehr bewirken kann, als es oftmals den Anschein hat. Fröhliche Weihnachten, liebe Reinigungsfee der ÖBB!







Elisabeth Kleinlercher, 5230 Mattighofen