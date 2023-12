Ein altes Stück "Zell" wurde revitalisiert

Ich bin eine 89-jährige Zellerin und habe fast mein ganzes Leben in Zell am See verbracht. Deshalb verfolge ich die Veränderungen in meiner Heimatstadt aufmerksam und wohlwollend.

Derzeit habe ich große Freude mit der Revitalisierung der Villa Palla, ein wunderschönes altes Haus mit Blick auf den See. Diese wurde im alten Stil wieder hergerichtet und ist wunderschön anzusehen. Ich stehe davor und bin glücklich, dass hier wieder ein "altes Stück Zell" hervorgezaubert wurde. Ich gratuliere den Besitzern herzlich!

Sigrid Kordik, 5700 Zell am See