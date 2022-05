Ein Tag im Wald mit der Jägerschaft

In unserem Kindergarten ist uns das Erleben der Natur in unmittelbarer Umgebung sehr wichtig. Viele Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen werden dabei gesammelt und verinnerlicht.

An einem Vormittag im Wald waren wir mit der Salzburger Jägerschaft unterwegs und haben von den engagierten Profis viel Neues gelernt: Im Bauwagen konnten wir Wildtiere berühren, bestaunen und erleben, Geweihe und Felle entsprechenden Tieren zuordnen.

Durch das umfangreiche Fachwissen und die kindgerechte Umsetzung mittels diverser Spiele wurde der Waldtag zu einem besonderen Erlebnis. Alle vier Gruppen des Kindergartens wurden an jeweils einem Tag individuell begleitet und professionell spielerisch gefördert.

Dafür bedanken wir uns sehr herzlich und freuen uns auf ein Wiedersehen. Danke dem Team von "Wildtiere auf Achse".



Das Team des Kindergartens Berndorf, (Kontakt: Ursula Kinz, Göming)