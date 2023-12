Ein Traum für den Gazastreifen

Nach dem erhofften Sieg Israels über das verbrecherische, mörderische Terrorregime der Hamas im Gazastreifen sollte dieser rasch an Ägypten rück-abgetreten werden. Denn dorthin hatte er seit Pharaonenzeiten jahrtausendlang gehört. Egal von welchem Großreich Ägypten in seiner langen Geschichte jeweils beherrscht wurde, dieser Küstenstrich war immer dabei. Er hat auch nie zum "Heiligen Land Palästina" gehört, nicht einmal unter König Salomon, als der historische Judenstaat seine größte Ausdehnung hatte.

Erst 1920, als die Franzosen und Briten sich mit dem Lineal auf der Landkarte ihre "Mandatsgebiete" aus den Resten des Osmanischen Reiches absteckten, "rutschte" dieser schmale Streifen (absichtlich oder versehentlich ?) vom britisch dominierten Ägypten in das neue Konstrukt "Britisches Mandatsgebiet Palästina". So wurden die dort lebenden Araber plötzlich zu "Palästinensern", was sie vorher nie waren. Die katastrophalen Folgen sind bekannt.

Wiedervereinigt mit Ägypten könnte ein Neuanfang gelingen. Denn das heutige Ägypten, ein arabischer Staat, will Frieden mit Israel. So könnte - in friedlicher Nachbarschaft - und mit internationaler Finanz- und Wirtschaftshilfe für die missbrauchte und notleidende arabische Zivilbevölkerung dieses zerbombte und unterminierte Trümmerfeld eine blühende Oase werden. Mit dem Wiederaufbau als moderne Großstadt, landwirtschaftlichen und gewerblichen Zonen im Hinterland, Hotels, Restaurants und Parkanlagen am kilometerlangen Strand und einem Hafen für Yachten und Kreuzfahrtschiffe. Investoren aus aller Welt würden sich um die Aufträge reißen und die Menschen hätten Arbeit für Generationen. Und es könnte Frieden sein. Nur ein schöner Traum ?







Dr. Heinz Kohout, 5020 Salzburg