Ein türkischer und ein europäischer Macho

Leider wurde in Ihrem Artikel "Von der Leyen blieb das Sofa" (SN, 8.4.) mit keinem Wort Kritik am Verhalten von Charles Michel geübt. Dieser hätte ein starkes Zeichen für die europäischen Werte Gleichberechtigung und Geschlechtersolidarität setzen können, indem er selbstverständlich Ursula von der Leyen seinen Sessel neben Erdoğan überlassen hätte. Stattdessen hat er sich breitbeinig in Machomanier in den Sessel gepflanzt. Das ist fast noch schlimmer als das brüskierende Verhalten Erdogans, von dem man ja nichts anderes erwartet.

Mag. Agnes Widauer, 1210 Wien