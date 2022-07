Ein überschätzter Gegner

"Die Sanktionen gegen Putin haben nicht funktioniert", sagt Prof. Cocca. Der WIFO-Chef meint, dass "wir unkontrolliert in den Notfall laufen". Im Gegensatz zu Europa hat sich Russland seit Jahren auf den Feldzug in der Ukraine vorbereitet. Putin hat den Ort, die Zeit und den Kräfteumfang bestimmt, während das westliche Europa lediglich reagieren konnte. Es trägt wenig zur Sache bei, wenn man Putin als krank und größenwahnsinnig in den Medien verkauft. Fakt ist, dass er der erfahrenste Staatsführer auf diesem Kontinent ist. Vielleicht hat Putin die militärische Unterstützung des Westens in der Ukraine unterschätzt, aber definitiv hat der Westen die Abhängigkeit russischer Energie nicht bedacht. Mittelfristig wird der Krieg die wohlstandsverwöhnte westliche Gesellschaft härter treffen als die russische. Ich denke, dass im Gegensatz zu uns, die Russen ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Mario Gubesch, B.A. MBA, 4540 Bad Hall